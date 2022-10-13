Кемерово, , 15:29 — REGNUM На собранные в Кемеровской области средства для школ Горловки закуплено современное оборудование. Об этом отчитались в кузбасском правительстве.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«Впервые за много лет в несколько школ Горловки поступило современное учебное оборудование: 55 компьютеров, ещё столько же универсальных принтеров с дополнительными комплектами расходных материалов, — рассказали кемеровские власти. — Также в Горловку отправлено 1200 наборов для первоклассников, почти 23 тысячи учебников на русском языке по разным предметам».

Уточняется, что учебные материалы и оснащение приобретены на пожертвования, собранные кузбассовцами в помощь городу-побратиму Прокопьевска. На сегодня сумма добровольных пожертвований составляет 33 млн 216 тыс. 166 рублей.