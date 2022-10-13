Кабул, , 15:25 — REGNUM Документальный фильм «Аура» совместного производства Афганистана и Ирана будет показан на Амстердамском международном кинофестивале (IDFA). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Кинолента Abali.ru

В кратком изложении сценария фильма говорится: «Ремесло отца и сына, которые вручную изготавливали рубабы (музыкальный инструмент), было под угрозой во время первого правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь, когда они вновь у власти, кошмар вернулся и изготовление рубабов возможно только тайно».

35-й Амстердамский международный фестиваль пройдёт в Нидерландах с 18 по 29 октября. Он является одним из самых престижных фестивалей документального кино в мире.

Режиссёры фильма «Аура» — Самира Резаи и Хусейн Хусейни.

Напомним, Самира Резаи — режиссер-кинодокументалист афганского происхождения, родившаяся в Иране. Деятельность в кинематографе Резаи началась в 2004 году в сериале «Кричи тихо» режиссера Мехди Фахимзаде, одного из известных иранских кинематографистов. После этого она участвовала в съёмках многих других сериалов.

Фильм «Я счастливый актер» — ещё одна работа этого режиссера, которая была показана на кинофестивале Cinema Haqit в 2014 году и привлекла к себе внимание.

Ранее Самира Резаи выступила против политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в отношении положения женщин, в области искусства и других видов деятельности, и призвала международное сообщество и правительство Ирана поддержать Фронт национального сопротивления Афганистана и не признавать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).