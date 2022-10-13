Иркутск, 13 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Иркутске местный житель обезвредил нетрезвого гражданина, который устроил дебош на детской площадке, сообщает 13 октября телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Хулиган

Бдительный житель областного центра предотвратил противоправное поведение нетрезвого мужчины, задержав его, и удерживая до приезда экипажа полиции.

Накануне днем в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из дворов микрорайона Солнечный мужчина ведет себя неадекватно. На место через несколько минут прибыл экипаж патрульно-постовой службы. К моменту приезда правоохранителей дебошира удерживал иркутянин Денис Тигунов, который стал свидетелем происходящего конфликта и во избежание наступления возможных тяжких последствий пресек выходки нарушителя.

42-летнего местного жителя доставили в отдел полиции №9, привлекли к административной ответственности и поместили в СПСЗЛ до вытрезвления. Сотрудники полиции выражают признательность Денису Тигунову за активную гражданскую позицию и неравнодушие.

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