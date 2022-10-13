Астана, 13 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин достаточно долго беседовал с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Да, достаточно долго говорили тет-а-тет», — сказал Песков.

Встреча длилась около 1,5 часов. Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Астане, где проходят саммиты СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.