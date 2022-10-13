Кишинёв, , 15:24 — REGNUM Молдавия с 14 октября начнёт покупать электроэнергию в Румынии. Об этом сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) молдавский президент Майя Санду.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она рассказала, что был подписан контракт на поставку 100 МВт электроэнергии по льготной цене €90/МВт*ч.

«Приложим эти усилия вместе для того, чтобы не остаться без электричества, чтобы сократить расходы, а также для нашего свободного будущего. Вместе мы переживем эту зиму и выйдем из нее сильнее», — сказала Санду.

Она также призвала жителей Молдавии продолжать экономить электроэнергию.

Напомним основным поставщиком электроэнергии в Молдавию является находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС. Её собственником является российская энергетическая компания Интер-РАО.

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