Киев, 13 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон разрешает Владимиру Зеленскому звонить на WhatsApp. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, что у него установились близкие отношения с рядом зарубежных лидеров. В частности, он назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду, лидеров Латвии и Литвы.

«Это тем, кому я мог позвонить, сказал Зеленский. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp», сказал Зеленский.