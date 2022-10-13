Москва, , 15:25 — REGNUM Российская и венгерская стороны договорились не только об отсрочке оплаты газа, но и о поставке Будапешту дополнительных объёмов газа сверх предусмотренных договором. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября на Российской энергетической неделе.

Петер Сийярто U.S. Department of State

По его словам, в Венгрии очень рады соглашению с Газпромом об отсрочке платежей. Кроме того, стороны договорились о поправке к долгосрочному контракту, предусматривающей поставку по южному маршруту дополнительных объёмов газа.

«Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надёжность поставок в нашу страну», — подчеркнул Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерская компания MVM заявила, что Газпром согласился позже принять платёж за газ в связи с резкими колебаниями цен.

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