Москва, 13 октября 2022, 15:25 — REGNUM Российская и венгерская стороны договорились не только об отсрочке оплаты газа, но и о поставке Будапешту дополнительных объёмов газа сверх предусмотренных договором. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября на Российской энергетической неделе.
По его словам, в Венгрии очень рады соглашению с Газпромом об отсрочке платежей. Кроме того, стороны договорились о поправке к долгосрочному контракту, предусматривающей поставку по южному маршруту дополнительных объёмов газа.
«Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надёжность поставок в нашу страну», — подчеркнул Сийярто.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерская компания MVM заявила, что Газпром согласился позже принять платёж за газ в связи с резкими колебаниями цен.
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