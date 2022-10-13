Иркутск, 13 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Представители более 50 экспортно ориентированных предприятий Приангарья участвуют в акселерационной программе, которая организована при поддержке Правительства Иркутской области и Корпорации «Синергия». Результатом должны стать проекты и заключение экспортных контрактов, — сообщает 13 октября телеграм-канал правительства региона.

Инвестиции

«Правительство области уделяет большое внимание вопросам продвижения местных производителей на зарубежные рынки, и это дает свои результаты. За шесть месяцев 2022 года внешнеторговый оборот региона увеличился почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021. Доля экспорта в нем составила более 80%. При этом наибольший рост показателей наблюдается в рамках внешней торговли со странами АТР и ЕАЭС», — отметил первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов подписали соглашение о сотрудничестве. По итогам первого квартала 2022 года инвестиции в основной капитал Приангарья выросли на 22,9%, составив 93,2 млрд рублей.

Читайте также: В Приангарье фиксируют рост инвестиций в основной капитал