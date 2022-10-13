Новосибирск, , 15:16 — REGNUM Землетрясение на территории Новосибирской области было связано с подвижками Западно-Сибирской плиты. Об этом заявил директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.

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«Такого мы не наблюдали в Новосибирской области последние 100 лет, — цитирует редакция «Вести Новосибирск» Еманова. — Единственное, в прошлом году было землетрясение 4,8 балла. Это явление не характерное для Новосибирской области».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области 11 октября 2022 года были зафиксированы сейсмические толчки магнитудой 4,8.

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