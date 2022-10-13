Эхирит-Булагатский район, , 15:14 — REGNUM Суд поддержал требования прокурора Эхирит-Булагатского района об организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, сообщает 13 октября телеграм-канал прокуратуры Иркутской области.

Автобус

По итогам проверки было установлено, что на территории района имеется необходимость в создании регулярного муниципального автобусного маршрута по направлению п. Усть-Ордынский — д. Хабаровск — с. Ново-Николаевск – д. Муромцовка. Отсутствие организованного транспортного обслуживания создает неудобства для жителей отдаленных населенных пунктов, существенные траты на услуги частных перевозчиков, а также ограничивает население в свободном передвижении.

На этом основании прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием организовать регулярный муниципальный автобусный маршрут по направлению «п. Усть-Ордынский — д. Хабаровск — с. Ново-Николаевск – д. Муромцовка». Эхирит-Булагатский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, возложив на администрацию района обязанность по организации регулярного муниципального автобусного маршрута. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2022 года прокуратура Алтайского края восстановила права школьников, лишенных транспортного обеспечения в отдаленных селах Чарышского и Смоленского районов Алтайского края.

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