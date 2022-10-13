* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 15:14 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели дополнительные ограничения в городе Кандагаре (Афганистан), арестовали и избили десятки людей за то, что они сбрили бороды и носили «стильные прически». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Сотрудники органов безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кандагаре арестовали более 50 молодых людей, сбривших бороды или из-за их «причёски», и посадили некоторых из них в тюрьму.

Согласно источникам, радикалы заявили, что получили приказ от своего лидера муллы Хайбатуллы Ахундзада арестовывать тех, кто бреет бороды или «укладывает» волосы.

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И ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали многих жителей Кандагара из-за их коротких бород или из-за формы причесок.

Чиновники местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока наложили множество ограничений на жителей города, а также запретили исполнять и слушать музыку.