Киев, 13 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в интервью немецкому ZDF заявил о якобы имеющихся у России планах нанести удар по газотранспортной системе сначала на своей территории, а впоследствии на территории б. УССР.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

В беседе с журналисткой немецкого СМИ Зеленский рассказал, что Россия якобы планирует нанести удар по собственной газовой инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Киев.

По его утверждению, Россия сама взорвала газопровод «Северный поток — 1». Далее, уверяет Зеленский, будет инсценировано некое происшествие на территории России, которое впоследствии станет поводом для удара по ГТС на территории бывш. УССР. Целью комбинации якобы является попытка вынудить Германию и другие страны Европы разрешить запуск «Северного потока — 2».

Зеленский призвал Германию послать Москве сигнал о том, что «Северный поток — 2» не будет запущен в случае ЧП на ГТС.