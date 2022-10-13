Астана, , 15:13 — REGNUM В четверг 13 октября президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил США в проведении «провальной политики дестабилизации», направленной против его страны, имея в виду распространившиеся по Ирану протесты после смерти 22-летней женщины, задержанной полицией нравов за неподобающий вид. Об этом сообщает Associated Press.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Ранее президент и другие официальные лица Ирана уже обвиняли страны Запада в заговоре с целью разжигания протестов. 12 октября по сети распространились видеозаписи, на которых видно, как силы безопасности стреляют в сторону демонстрантов и применяют насилие для подавления недовольных.

«Иранская нация свела на нет американский военный вариант и, как они [США] сами признали, довела политику санкций и максимального давления до унизительного провала, — сказал Раиси на конференции в Астане, Казахстан. — Теперь, после провала американской милитаризации и санкций, Вашингтон и его союзники прибегли к провальной политике дестабилизации».

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