София, , 15:12 — REGNUM Посол Российской Федерации в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на церемонию открытия первой сессии 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 13 октября сообщает софийская газета «Дума».

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, к такому решению пришла специальная комиссия организационного комитета мероприятия. Как отметили болгарские чиновники, «присутствие Митрофановой в стенах высшего законодательного органа Болгарии нежелательно на фоне меняющейся геополитической ситуации».

Других пояснений оргкомитет не дает.

Напомним, по международному протоколу в общегосударственных торжествах отдельно взятой страны право присутствия имеют руководители всех дипломатических миссий, аккредитированных на ее территории.

Церемония открытия новой сессии парламента Болгарии запланирована на 19 октября.