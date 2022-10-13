Чита, 13 октября 2022, 15:11 — REGNUM Власти Читы предупредили граждан о существенном ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, 14 и 15 октября в краевом центре ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.
Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала 12 октября 2022 года.
Читайте также: Жителей Читы предупредили о непогоде