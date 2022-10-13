Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Министерство юстиции Грузии не получало из Киева запрос вызове экс-президента Михаила Саакашвили для участия в судебном заседании. Об этом 13 октября сообщил журналистам глава минюста Грузии Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официального запроса подобного рода не было, поэтому обсуждение этого вопроса с нашей стороны может быть в некоторой степени нерелевантным. Но и при поступлении подобного типа запроса есть предусмотренное международными соглашениями и законодательством Грузии основание для отказа», — сказал Брегадзе.

Он подчеркнул, что дело Саакашвили не является политическим, все действия минюста проводятся в рамках закона. Также в рамках закона будет рассмотрен запрос на отсрочку исполнения приговора для экс-президента по состоянию здоровья, если будут представлены соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Почти сразу начались жалобы на состояние его здоровья. Неоднократно делались заявления, что он вот-вот умрёт, если его не выпустят на свободу. Адвокаты политика пытаются добиться, чтобы его освободили для лечения за границей. Из США прибыли врачи, чтобы поставить соответствующий диагноз.

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