Москва, 13 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России уделяет особое внимание подготовке операторов дронов в рамках частичной мобилизации, сообщил 13 октября замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», — заявил Евкуров в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигонах Центрального военного округа.

Евкуров также проинспектировал занятия по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине и вождению боевых машин.