Киров, 13 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении 41-летнего директора кировского лесозаготовительного предприятия, который признан виновным по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры по Приволжскому федеральному округу.

Вырубка леса

Установлено, что в течение нескольких месяцев возглавляемая мужчиной организация на основании договоров купли-продажи древесины заготавливала лес для нужд населения на территории лесного массива в Санчурском районе. В тот же период осужденный допустил незаконную рубку леса, ущерб от которой оценили в 9,6 млн рублей.

Вину мужчина признал полностью. В период предварительного следствия сотрудничал с правоохранителями.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, однако с учетом наличия на иждивении 3-х несовершеннолетних детей, а также положительных характеристик был назначен испытательный срок два года.

Суд удовлетворил исковые требования регионального министерства лесного хозяйства и взыскал с ответчика компенсацию материального ущерба, арестовав имущество, в том числе его земельный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Краснодарского края предстанет перед судом за незаконную рубку леса на 64,7 млн рублей. Выполняя задание по уборке сухостоя и обрезке деревьев, препятствующих проезду техники, незаконно спилил в полезащитной полосе 79 деревьев породы гледичия и 159 деревьев ясеня.

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