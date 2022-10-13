Ярославль, , 15:38 — REGNUM В Ярославле 10-летний ребёнок упал в разрытую дорожниками траншею и пострадал. О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 10 октября. Ребёнок ехал на велосипеде и не заметил провал на перекрёстке улиц Большая Техническая и Проектируемая. Там сейчас демонтируют бордюрный камень, и траншею без каких-либо ограждений оставили рабочие. Мальчик упал в яму и потерял сознание, ударившись лицом о землю. После этого школьника госпитализировали.

Как рассказала 76. RU мама пострадавшего мальчика, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, отёки и ссадины на лице. Женщина беспокоится за последствия травм.

Родители ребёнка обратились в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».