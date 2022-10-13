Абакан, 13 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В здании госэкспертизы в Хакасии прошли обыски. По информации СМИ, дело связано с нарушениями при проведении экспертизы для строительства корпуса больницы на сумму свыше 1 млрд рублей.

RobillardMichel Обыск

Как указывает источник ТАСС, дело возбуждено по материалам УФСБ. Прошли обыски в здании госэкпертизы Хакасии.

«По предварительной информации, речь идёт о нарушениях при проведении экспертизы для строительства здания больницы», — подчеркнул источник.

Подробности не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Белгородской области прошли обыски у физических лиц и в офисах компаний, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство.

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