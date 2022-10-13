Иркутск, , 15:05 — REGNUM В Иркутской области за 2022 год восстанавливают 29 воинских захоронений, сообщает 13 октября телеграм-канал правительства региона. Также известно. что 10 из них уже восстановлено на Свердловском кладбище в Иркутске, к концу октября приведут в порядок 19 могил на Русско-Амурском кладбище областного центра.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Работы идут в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». В этом году из федерального, областного и местного бюджетов на это выделено 4,6 млн рублей.

Иркутская область стала участником программы в 2020 году. По ней до конца 2024 года в регионе восстановят более 150 могил участников Великой Отечественной войны, действий в Афганистане и Чечне. Заявки на это предоставляют муниципальные образования. Обязательное условие — это согласие родственников. Их поиск зачастую занимает много времени.

Как сообщало ИА REGNUM, средства федеральной программы увековечивания памяти погибших при защите Отечества в размере 1,4 млн рублей и региональные поступления позволили восстановить 25 воинских захоронений в Иркутской области в 2020 году.

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