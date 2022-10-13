Москва, , 15:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил предложение президента России Владимира Путина создать в стране газовый хаб. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 13 октября.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По мнению Путина, вместо транзита через «Северный поток» газ можно перенаправить в Турцию, создав там крупнейший в Европе газовый хаб. Об этой идее он рассказал 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» и 13 октября в ходе переговоров с Эрдоганом в Астане.

«Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о реакции Эрдогана на предложение.

Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул, что создание хаба позволило бы определять цены на газ «на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России также назвал Турцию самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу.

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