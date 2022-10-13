Новосибирск, 13 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области определили 50 лучших учителей информатики по итогам предметной олимпиады «Учитель — профессионал». Победители получили единовременную выплату — 115 тысяч рублей, сообщили в региональном правительстве.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Урок информатики

«Предметная олимпиада для учителей информатики, в первую очередь, направлена на поддержку молодых педагогов, подобной меры финансовой поддержки больше нет ни в одном регионе, — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Учитель информатики должен быть высококвалифицированным специалистом, хорошо знать свой предмет. Нам нужны люди, которые могут работать с детьми и передавать свои компетенции другим».

Отметим, что комплекс мероприятий по поддержке учителей информатики в школах и учреждениях среднего профессионального образования разработан по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Главная цель олимпиады — повышение квалификации учителей информатики и умение заинтересовать детей.

По официальным данным, в олимпиаде принял участие 81 учитель. Она проходила в два этапа: муниципальный и региональный.

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