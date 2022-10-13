Джакарта, , 15:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ситуация в Мьянме по-прежнему будет внутренним вызовом для АСЕАН, в том числе во время председательства Индонезии в Ассоциации в 2023 году, сообщает Antara.

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Ретно Марсуди в интервью упомянула, что ситуация в Мьянме является одной из главных проблем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Что касается ситуации в Мьянме, министр иностранных дел признала, что не видела никаких обязательств со стороны хунты по выполнению пяти пунктов, согласованных лидерами АСЕАН по Мьянме.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия и другие члены АСЕАН понимают, что происходящее в Мьянме неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что форум G20 является форумом не для политических дебатов, а для совместных усилий, связанных с экономикой и развитием.

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