Кунгур, Пермский край, , 15:02 — REGNUM В Кунгурском районе Пермского края в реке Сылва рыбаки обнаружили бивень мамонта, сообщает телеканал «Рифей Пермь».

Бивень мамонта Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай

Пермяк Владимир Харин увлекается подводной охотой. В октябре во время одного из погружений он заметил на дне реки предмет, напоминающий корягу. Предмет оказался бивнем мамонта длиной больше полутора метров. Вместе с приятелем Владимир затащил бивень в лодку. Весила находка около 40 кг.

Вскоре найденный бивень мамонта доставят в пермское собрание древностей. Специалисты определят возраст и пол животного, которому принадлежал бивень. В музее находка станет экспонатом новой экспозиции.