Верона, Италия, 13 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти стал главным тренером итальянского футбольного клуба «Верона». Об этом 13 октября сообщает пресс‑служба команды.

Дмитрий Садовников Сальваторе Боккетти

Срок контракта с 35‑летним тренером не сообщается.

В сезоне 2021/22 Боккетти был помощником бывшего наставника «Вероны» Игора Тудора. В июне он возглавил молодёжную команду клуба.

После девяти туров «Верона» занимает 18‑е место в турнирной таблице Серии А, на счету команды пять очков.