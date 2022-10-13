Москва, 13 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган поручили детально и быстро проработать вопрос возможности создания газового хаба. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос», — сказал Песков.

Он также назвал «положительной и заинтересованной» реакцию турецкой стороны на предложение Путина.