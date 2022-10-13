Москва, , 15:02 — REGNUM В Херсонской области сотрудники специальных подразделений Росгвардии обнаружили три тайника, в которых хранились модернизированный автомат Калашникова со складным прикладом, пистолет Макарова, самозарядный пистолет «Форт-17», 280 патронов различного калибра, граната РГД-5, 12 выстрелов для противотанкового гранатомета ПГ-7С, а также 2 радиостанции западного производства. Об этом ИА REGNUM 13 октября сообщила пресс-служба Росгвардии.

Тайник пресс-служба Росгвардии

Как уточняют в пресс-службе, информацию о данных схронах силовики получили от жителей Херсонской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области сотрудники Росгвардии задержали информатора СБУ.

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