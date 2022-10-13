Сеул, , 15:00 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын встретился 13 октября в Сеуле с австралийским коллегой Доном Фаррелом, с которым обсудил расширение объемов двусторонней торговли и инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что страны имею взаимовыгодные торговые и промышленные структуры, добавив, что подписанное соглашение о свободной торговле значительно расширило двусторонние обмены.

В 2019 году товарооборот между странами оценивался в $29,49 млрд, однако в 2021 году показатель вырос до $42,67 млрд.

В свою очередь, Фаррелл подчеркнул свою приверженность укреплению сотрудничества в цепочках поставок, выразив надежду на продолжение консультаций по различным нерешенным вопросам.