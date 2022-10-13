13 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 18:56 — REGNUM Что планирует и о чем думает президент РФ Владимир Путин? Ответ на этот вопрос, действительно, интересует многих людей по всему миру. Казалось бы, получить этот ответ практически невозможно, но британские журналисты опять всё сами выяснили и теперь пытаются убедить в своём единственно правильном мнении всю Европу.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист BBC Стив Розенберг утверждает, что разбираться в мыслях российского президента дело неблагодарное, но, видимо, такое важное, что устоять перед великим шансом выпуска очередной порции антироссийской пропаганды просто невозможно. Никаких прямых контактов с представителями в Кремле, никаких способностей ясновидящего журналисту не понадобилось, а вот новости о происходящем в России и на территории бывш. УССР и выдернутые из контекста слова политиков вполне подошли.

Так, Розенберг «сложил два плюс два и получил пять». По его мнению, российский президент паникует из-за «провала на СВО» и «деградации российской экономики», при этом сожалеть о проведении СВО он не планирует. Также, согласно предсказаниям всеведающего журналиста, Путин точно готов использовать ядерное оружие для решения «экзистенциального конфликта» и вопроса о будущем России.

Но на вопрос о том, как Владимир Путин закончит конфликт на территории бывш. УССР, журналист-предсказатель так и не ответил, видимо, прозападное руководство еще не решило, какую ложь нужно писать дальше.

Ряд пользователей заинтересовал вопрос, почему Запад и в первую очередь США не думали о своих действиях и ответе российского президента ранее, когда он прямо говорил, что будет делать.

«То, что просил Путин, было очень просто. Не подходить к границам. Всего этого можно было бы избежать, если бы Америка не вмешалась», — считает @toranu77.

«Возможно, никто больше не видит, насколько коррумпирован и лжив Запад. На самом деле, если бы мы не давили на киевский режим, чтобы они входили в НАТО, то ничего бы не происходило. Америка просто хочет мирового господства», — написал @in_coug.

«Путин до начала СВО говорил, что будет защищать свою страну от НАТО или любой страны, которая решит поставить свои базы около российских границ. Он даже в интервью до войны говорил, что если военные базы будут двигаться к границам, то он будет действовать в соответствии с интересами своей страны», — напомнил @oimum.

В комментариях отметили, что Западу знать о планах Путина необязательно, главное, что Путин знает о планах Запада.

«Он уже знает, о чем мы думаем и что мы планируем. Это всё игра, но это всё по-настоящему», — прокомментировал @realdavidkeith.

Ряд пользователей отметил, что западные СМИ ничего не знают о происходящем в мире, пишут необъективную информацию и распространяют выгодную коллективному Западу пропаганду. В комментариях добавили, что с таким подходом им никогда не узнать о том, что думает и планирует российский президент.

«Западные СМИ не знают, что происходит в наших странах, что уж говорить о том, что у Путина в голове», — считает @janelizabethspy.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я так устал от того, что люди пытаются выяснить, что думает Путин, какие планы у Путина. Мы никогда об этом не узнаем», — прокомментировал @RustBeltRebel.

«Как будто BBC знает ответ на этот вопрос. Эта ложь, которую вы написали, это единственное, о чем вы знаете», — написал @mikeaskew1985.

«BBC, вся ваша пропаганда проваливается и продолжит проваливаться. Вы бы еще прохожего на улице спросили, о чем думает Путин, вдруг он в курсе», — отметил @Zaviersonjames.

«СМИ только и делают, что провоцируют ядерную войну. Прошло восемь месяцев, а они всё это время только пропаганду распространяли», — добавил @PavanKa22 245 732.

Часть комментаторов предположила, что Путин думает о том, как бы еще унизить коллективный Запад. Если наконец признать, что западные СМИ распространяют фейки или не пишут обо всем происходящем, выбирая лишь то, что им выгодно, то Россия совсем не проигрывает.

«Он готовит мир к политическому балансу. Путин крутой. А еще он показал, насколько трусливы Соединенные Штаты, страна, которая всегда завидовала России. Вывод такой: если на вашу страну нападают США, позвоните в Россию», — прокомментировал @ohmygodthankyou.

«Обижают США — звоните в Россию», — совет от уставших от пропаганды в ЕС.