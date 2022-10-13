Калуга, , 15:01 — REGNUM На территории Калуги за девять месяцев текущего года выявлено 736 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 15 ДТП, в которых один человек погиб, 21 человек пострадал. Об этом 13 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Пьяный водитель

За указанный период на дорогах областного центра зарегистрировано 244 дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли, 284 человека получили ранения. В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации, повышения уровня защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей и их последствий, с 14 по 17 октября, а также 27 октября на территории Калуги будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений ПДД, влияющих на безопасность дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит уже не административное, а уголовное наказание», — отметила Екатерина Линькова.

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