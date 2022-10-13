Краснодар, , 14:56 — REGNUM Краснодарский край отправит в воинские части экипировку, предназначенную для мобилизованных мужчин. Об этом 13 октября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместно с военкоматами мы определили перечень необходимых вещей для мобилизованных жителей Кубани. Обязательно поможем нашим землякам. Бойцы получат экипировку для комфортной службы и успешного выполнения задач. Часть из вещей уже поставили в военные части», — уточнил губернатор Краснодарского края.

Мобилизованным жителям Кубани уже отправлено несколько партий утепленных сапог и специальных ковриков, а также спальных мешков.