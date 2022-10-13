Белгород, 13 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. У многоквартирного дома, пострадавшего от обстрела 13 октября в Белгороде, серьёзные разрушения у технического этажа, но не критические для здания. Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённый дом

Часть жителей МКД временно выехали к родственникам. Остальных власти пообещали обеспечить всем необходимым.

«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте происшествия специалисты проверят все коммуникации и несущие конструкции.