Иркутск, 13 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Жители Иркутской области с ноября смогут записывать детей в десятый класс и переводить их из одной школы в другую через Госуслуги, сообщает 13 октября телеграм-канал правительства региона.

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Отмечается при этом, что если с 1 апреля в регионе появилась возможность дистанционной записи ребёнка в 1 класс, то в ближайшее время через Госуслуги можно будет подать заявление в 10 класс или перевести ученика из одной школы в другую.

«В Приангарье растет число массовых социально значимых услуг, доступных жителям в электронном виде. Сейчас их уже более 90. Если раньше за решением какого-то вопроса нужно было лично обращаться в органы власти, то теперь достаточно открыть сайт gosuslugi.ru. Это способствует не только повышению прозрачности и качества услуг населению, но и улучшению качества жизни в целом», — отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Работа по цифровизации записи в школы проводится минцифры и минобром региона совместно с ООО «Дневник. ру». С 1 апреля возможностью онлайн-записи в 1 класс воспользовались более 5 тыс. родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, более четырех тысяч школьников Иркутской области пройдут профессиональные пробы на базе партнерских площадок в рамках нацпроекта «Образование» и всероссийского проекта «Билет в будущее».

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