Бишкек, , 14:55 — REGNUM Для ТЭЦ столицы Киргизии заготовили 242 тысячи тонн угля на отопительный период, этих запасов хватит до Нового года. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Вагоны с углем

По словам высокопоставленного чиновника, имеющийся на складах уголь будет использоваться до тех пор, пока для Бишкекской теплоэлетроцентрали не докупят дополнительные 400 тысяч тонн импортного угля.

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Отметим, что гендиректор госкомпании «Электрические станции» Айбек Айдаралиев сообщил о том, что закупать за рубежом уголь для столичной ТЭЦ будут без проведения тендера.

«Чтобы провести тендер, у нас времени нет уже — скоро наступит ноябрь. Мы об этом предупредили Министерство энергетики. Принято решение напрямую приобрести в Казахстане 400 тысяч тонн угля», — подчеркнул он.

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