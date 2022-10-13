Угля на ТЭЦ столицы Киргизии хватит до Нового года
Бишкек, 13 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Для ТЭЦ столицы Киргизии заготовили 242 тысячи тонн угля на отопительный период, этих запасов хватит до Нового года. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.
По словам высокопоставленного чиновника, имеющийся на складах уголь будет использоваться до тех пор, пока для Бишкекской теплоэлетроцентрали не докупят дополнительные 400 тысяч тонн импортного угля.
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Отметим, что гендиректор госкомпании «Электрические станции» Айбек Айдаралиев сообщил о том, что закупать за рубежом уголь для столичной ТЭЦ будут без проведения тендера.
«Чтобы провести тендер, у нас времени нет уже — скоро наступит ноябрь. Мы об этом предупредили Министерство энергетики. Принято решение напрямую приобрести в Казахстане 400 тысяч тонн угля», — подчеркнул он.
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