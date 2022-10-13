Астана, , 14:54 — REGNUM Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган не обсуждали в ходе встречи ситуацию на территории бывш. УССР. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Песков рассказал, что российский и турецкий лидеры в ходе двусторонних переговоров не затрагивали темы урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

Одном из тем беседы стало предложение создать на территории Турции крупный газовый хаб, который, который примет утраченные транзитные потоки поставок газа в Европу из-за диверсии на газопроводах «Северный поток».

По словам пресс-секретаря, президент Турции проявил заинтересованность к предложению.