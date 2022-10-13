Тбилиси, 13 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В тбилисском парке Ваке троих подростков 13 октября ударило током, когда они залезли в фонтан за упавшим туда мячом. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Agostino Fedeli Парк Ваке. Тбилиси

Сообщается, что всем пострадавшим детям понадобилась медицинская помощь. В больнице, несмотря на реабилитационные мероприятия скончалась 13-летняя девочка. Мальчика такого же возраста после стабилизации состояния перевели на искусственное дыхание.

Ещё одного подростка перевели в детскую клинику. Его жизни ничего не угрожает.

«Разумеется, это тяжелейшая тема, мы все в ужасе, это большая ответственность всех и всем будет дан соответствующий ответ», — прокомментировал происшествие мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Стоит отметить, что ремонт в парке Ваке завершили 12 октября.