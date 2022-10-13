Некрасовское, Ярославская область, , 16:00 — REGNUM В Ярославской области дорогу Некрасовское — Малые Соли отремонтировали повторно после того, как подрядчик уложил асфальт в грязь. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента дорожного хозяйства.

Дорога Некрасовское — Малые Соли © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе Некрасовское — Малые Соли при ремонте асфальт укладывают в грязь. Об этом рассказал местный житель. В департаменте дорожного хозяйства области на это сказали, что работы не приняты и не оплачены.

12 октября в ДДХ сообщили, что подрядчик переделал работы.

«Сегодня выехали на эту дорогу, так как поступила жалоба на укладку асфальта в дождь, подрядчик эти работы переделал», — рассказала член общественного совета при региональном департаменте Екатерина Буданова.

Остаётся надеяться, что работы действительно были выполнены заново и на этот раз качественно, а дорога не развалится сразу после ремонта.

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