Некрасовское, Ярославская область, 13 октября 2022, 16:00 — REGNUM В Ярославской области дорогу Некрасовское — Малые Соли отремонтировали повторно после того, как подрядчик уложил асфальт в грязь. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента дорожного хозяйства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе Некрасовское — Малые Соли при ремонте асфальт укладывают в грязь. Об этом рассказал местный житель. В департаменте дорожного хозяйства области на это сказали, что работы не приняты и не оплачены.
12 октября в ДДХ сообщили, что подрядчик переделал работы.
Остаётся надеяться, что работы действительно были выполнены заново и на этот раз качественно, а дорога не развалится сразу после ремонта.
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