Салехард, , 14:53 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе модернизируют освещение на дорогах и городских улицах, в парках, во дворах, общественных пространствах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новое освещение на Ямале Пресс-служба главы ЯНАО

Помимо высоких показателей качества освещения и экономичности, новые светильники адаптированы к климатическим условиям Крайнего Севера. В холодное время года на них не формируются ледяной налет, сосульки и обледенение. Всё устанавливаемое оборудование в ЯНАО — отечественное.

На ямальских дорогах установили 280 новых опор освещения. Обновлено освещение на пути к аэропорту в Салехарде, на подъезде к Тарко-Сале, объезде станции Пуровск, участке Пуровск — Коротчаево.

На восьми улицах города Губкинского установили 280 опор и снабдили их 514 светильниками. Уделили внимание не только освещению городских магистралей, но и межквартальным проездам и дворам. В Муравленко установили 138 опор и разместили 231 лампу.

Лидером среди муниципалитетов по количеству новых линий освещения стал Новый Уренгой. В Пуровском районе большой объём работ по установке нового уличного освещения провели в отдалённых поселениях — в Ханымее, Самбурге, Пуровске и Уренгое — в совокупности установили почти 150 новых опор освещения. Также в районе заменили 360 устаревших светильника на новые.

Отметим, что для Ямала вопрос уличного освещения является приоритетным. Полярные ночи здесь длятся до 40 дней и больше.