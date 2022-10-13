Херсон, , 14:53 — REGNUM С просьбой о помощи в организации выезда мирных жителей Херсонской области, в случае их желания покинуть регион, обратился к властям России врио областного губернатора Владимир Сальдо в видеообращении, опубликованном 13 октября в его телеграм-канале.

Владимир Сальдо Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам Сальдо, власти региона приняли решение организовать возможность выезда семей из области в другие регионы страны для отдыха и учебы, и в первую очередь — жителям правобережья Днепра, так как ВСУ продолжают обстрелы территории региона.

Кроме врио губернатора области уточнил, что также властями было предложено для того, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, и другим жителям региона в Крым, Ростовскую область, а также в Краснодарский и Ставропольский края

«Обращаюсь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» были перехвачены в Луганской Народной Республике и Херсонской области.