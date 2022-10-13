Новосибирск, 13 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области встретили первую группу детей из Луганской Народной Республики для передачи в приёмные семьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Новосибирские семьи встретили детей из ЛНР

В администрации уточнили, что Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР.

«Общими усилиями — поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим, — сказал губернатор региона Андрей Травников, который вместе с уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой участвовали в передаче детей приёмным родителям. — Огромное спасибо приёмным семьям за то, что откликнулись».

Отметим, что восемь новосибирских семей приняли 24 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет. В семейных группах — от двух до пяти братьев и сестёр. В течение месяца в Новосибирскую область из ЛНР прибудет вторая такая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.