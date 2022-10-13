Москва, , 14:52 — REGNUM Главной проблемой российской экономики, не позволяющей ей расти более чем на 2% в год, является все еще незначительная доля отраслей с высокой добавленной стоимостью и низкая стоимость продуктов интеллектуальной собственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал решение МВФ улучшить прогнозы по темпам снижения ВВП РФ по итогам 2022 года.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это обусловлено несколькими факторами, — сказал Гусев. — Среди них устойчивость российской экономики к санкциям, укрепление курса российской валюты, перераспределение экспорта углеводородов и других продуктов с сохранением высоких мировых цен, удержание инфляции и незначительный рост безработицы».

Кроме того, он перечислил основные риски, которые могут угрожать экономике РФ в 2023 году.

«Это усиление санкций в других сегментах экономики и вторичных санкций, ведущее к снижению натуральных объемов экспорта, износ основных производственных фондов российских компаний, мировая рецессия экономики, которая может привести к резкому снижению цен на российские экспортные товары, отвлечение человеческих и иных ресурсов при усилении конфликта с Западом, незначительный в мировом масштабе размер внутреннего рынка, не позволяющий достигать точки безубыточности и развивать долгосрочные эффективные проекты в несырьевых отраслях и перекрытие логистических цепочек», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, надежды инициаторов антироссийских санкций не оправдались.

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