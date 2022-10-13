Кабул, 13 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Центральный банк Афганистана, находящийся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о том, что 12 октября в Афганистан прибыло ещё 40 миллионов долларов денежной помощи. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

За день до этого в Кабул также было доставлено 40 миллионов долларов.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что эти средства являются частью гуманитарной помощи стран-доноров Афганистану.

Подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственное информационное агентство «Бахтар» без предоставления подробностей сообщило, что деньги были доставлены в «один из коммерческих банков Афганистана».

Международное сообщество до сих пор не признаёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всегда подчеркивало, что помощь, направляемая в Афганистан, не достаётся радикалам.

Центральный банк Афганистана, который, по данным Wall Street Journal, «возглавляет террорист», за прошедший год почти каждую неделю получает посылки на сумму первоначально в 32, а в последнее время, в 40 миллионов долларов наличными.