Москва, 13 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. ВСУ предприняли очередную неудачную попытку форсировать реку Жеребец в ЛНР, сообщили 13 октября в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 боевиков ВСУ.