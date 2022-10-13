Москва, 13 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В России не наблюдается явных факторов дальнейшего роста цен на книги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что в сентябре 2022 года цены на книги в России выросли в среднем на 15-20%.

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«Явных факторов дальнейшего роста цен на книги не наблюдается. Так, валютный курс стабилен, нет запретов на поставку комплектующих для типографского оборудования, цены на бумагу стабилизировались, — сказала она. — При этом возможность переноса производства в другие страны, например в Китай или Индию, выглядит сомнительной с экономической точки зрения, поскольку увеличивается зависимость от колебаний курса, усложняется логистика, повышается нагрузка из-за таможенного оформления, а выгода в стоимости ресурсов невелика, если вообще будет на фоне повышения стоимости энергоресурсов в мире и трудовых ресурсов в потенциальных странах пребывания».

При этом она подчеркнула, что книжная продукция не является товаром первой необходимости, как продукты питания или услуги ЖКХ, поэтому характеризуется эластичным спросом, особенно при повышении цен на фоне непростой экономической ситуации.

«Так, по данным мониторинга книжного рынка Москвы в 2021 году, большинство респондентов (47,79%) готово приобрести художественную литературу по цене 300–500 руб., а 31,37% — по цене более 500 руб. При этом бюджет на детские книги на порядок ниже: для 40,63% опрошенных комфортной является цена 300–500 руб. и лишь для 14,11% — свыше 500 руб. Следовательно, рост цен на книги на 15–20% в январе–сентябре 2022 года ведёт к снижению спроса со стороны населения, — сказала она. — При этом в первую очередь это ощутят специализированные розничные сети, поскольку у маркетплейсов более высокая ценовая гибкость».

Тем не менее, как уточнила Прикладова, из-за подорожания бумажных книг не стоит ожидать роста популярности электронных.

«На текущий момент рынок потребителей достаточно чётко сегментирован по предпочтениям формата издания, бумажного или цифрового. Приверженцы печатных изданий вероятнее будут искать более дешёвые варианты на тех же маркетплейсах. Тем более что вслед за повышением цен на бумажные книги высока вероятность удорожания и электронных», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в условиях роста цен российские книгоиздатели будут переходить на менее качественное, но более дешевое сырье.