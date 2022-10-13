Нью-Йорк, США, , 14:51 — REGNUM Президент США Джо Байден должен принимать более активные меры по защите южной границы США, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 12 октября во время рабочей поездки в Нью-Йорк. Об этом сообщает New York Post.

Нэнси Пелоси RYAN SAAVEDRA

«Что мы должны сделать в нашей стране, так это провести комплексную иммиграционную реформу. Мы все знаем, что должны охранять нашу границу, это наша ответственность как страны», — заявила она.

«Мы также должны уважать тех, кто ищет убежище по уважительным причинам. Но мы также должны понимать влияние на сообщества», — добавила она.

Напомним, на фоне массового наплыва нелегалов через южную границу США тема миграции стала одной из острейших в преддверии выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь.

Отметим также, что во время правления предыдущего президента США Дональда Трампа Пелоси выступала с резкой критикой его жесткой миграционной политики.