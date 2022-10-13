Москва, 13 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Американцы уже испытывают на себе последствия начинающейся рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы главы банка JPMorgan Chase Джеймса Даймона о рецессии, которая ждет Америку.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«С прогнозом Даймона можно частично согласиться в той части, что экономику США ждёт рецессия. Американцы уже испытывают на себе последствия начинающейся рецессии, уже существенно растут цены на продовольственные и промышленные товары, цена на топливо также повышалась, и возможностей по сдерживанию цен у властей США всё меньше, — сказал Перепелица. — Однако простого рецепта для выхода из этой рецессии уже нет. Например, удерживать ставку на высоких уровнях до снижения инфляции и возврату к прежнему бесконтрольному печатанию денег уже не получится».

По его мнению, высокие ставки, скорее всего, приведут к закрытию части предприятий, сжиманию экономики США и усилению рецессии, которая может продлиться долгие годы.

«Американскую экономику может спасти только бегство европейского бизнеса от энергокризиса в США с последующим обрушением рынков и выкупом европейских активов ниже стоимости чистых активов. Что-то подобное происходило в период великой депрессии на рубеже 20-30 годов прошлого столетия», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам экономиста Андрея Мастерова, в настоящее время есть серьезные риски того, что мировая рецессия затянется, и на преодоление ее последствий может понадобиться не один год.