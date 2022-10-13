Москва, , 14:48 — REGNUM 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» перехвачены в Луганской Народной Республике и Херсонской области. Об этом 13 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также [киевских] «Ольха» в районах населённых пунктов Троицкое Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, 10 американских противорадиолокационных ракет HARM сбиты в районах населённых пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 321 самолёт, 161 вертолёт, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 380 зенитных ракетных комплексов, 3467 орудий полевой артиллерии и миномётов, 5720 танков и других боевых бронированных машин, а также 6529 единиц специальной военной автомобильной техники.

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