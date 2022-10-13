Москва, 13 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Силами Минобороны РФ в Севастополе завершили строительство кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени В. И. Истомина, торжественное открытие которого прошло 13 октября с участием замминистра обороны РФ Тимура Иванова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Данное учебное заведение рассчитано на 200 учащихся. Общая площадь объекта более 12,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, как отмечает пресс-служба, в ходе работ военные строители воссоздали исторический облик зданий, располагавшихся здесь до демонтажа. Также на территории образовательного учреждения будет построен спортивно-общественный корпус с классом хореографии, актовым, спортивным и тренажерным залами, электронным тиром, библиотекой и кабинетами дополнительного образования. Как отмечают в пресс-службе, образовательное учреждение для будущих следователей возвели на месте бывшей школы-интерната, построенной в 1960 году.

Напомним, как сообщалось ранее, в настоящее время в Севастопольском кадетском корпусе СК РФ имени В. И. Истомина обучается 137 юношей и девушек с 8-го по 11-й классы.